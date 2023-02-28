Ксения Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Герасимова

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

05.03.1838

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Герасим Фомин

Мать: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Николай Уаров

Отец ребёнка: Уар Митрофанов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Уарова

Отец ребёнка: Уар Митрофанов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Василиса Уарова

Отец ребёнка: Уар Митрофанов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иосиф Уаров

Отец ребёнка: Уар Митрофанов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агафья Уарова

Отец ребёнка: Уар Митрофанов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Уаров

Отец ребёнка: Уар Митрофанов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Уарова

Отец ребёнка: Уар Митрофанов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Евграфова

Отец ребёнка: Уар Митрофанов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уар Митрофанов

Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.03.1838
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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