Ксения Герасимова
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти05.03.1838
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Герасим Фомин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Николай Уаров
Отец ребёнка: Уар Митрофанов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Уарова
Отец ребёнка: Уар Митрофанов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Василиса Уарова
Отец ребёнка: Уар Митрофанов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иосиф Уаров
Отец ребёнка: Уар Митрофанов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агафья Уарова
Отец ребёнка: Уар Митрофанов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Уаров
Отец ребёнка: Уар Митрофанов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Уарова
Отец ребёнка: Уар Митрофанов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Евграфова
Отец ребёнка: Уар Митрофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уар Митрофанов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.03.1838
Причина смерти: от натуральной болезни