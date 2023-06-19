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Николай Уаров

Место рождения

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Уар Митрофанов

Мать: Ксения Герасимова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Мавра Иосифова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1838

Сын: Трофим Николаев

Мать ребёнка: Мавра Иосифова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1839

Дочь: Ефимия Николаева

Мать ребёнка: Мавра Иосифова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Евстафий Николаев

Мать ребёнка: Мавра Иосифова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена Николаева

Мать ребёнка: Мавра Иосифова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1851

Сын: Николаенков Исай Николаев

Мать ребёнка: Мавра Иосифова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1854

Сын: Николаев Никифор Николаев

Мать ребёнка: Мавра Иосифова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Иосифова

Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно