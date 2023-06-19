Николай Уаров
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Уар Митрофанов
Мать: Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Мавра Иосифова
Рождение ребёнка
28.07.1838
Сын: Трофим Николаев
Мать ребёнка: Мавра Иосифова
Рождение ребёнка
11.09.1839
Дочь: Ефимия Николаева
Мать ребёнка: Мавра Иосифова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Евстафий Николаев
Мать ребёнка: Мавра Иосифова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена Николаева
Мать ребёнка: Мавра Иосифова
Рождение ребёнка
09.05.1851
Сын: Николаенков Исай Николаев
Мать ребёнка: Мавра Иосифова
Рождение ребёнка
13.03.1854
Сын: Николаев Никифор Николаев
Мать ребёнка: Мавра Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Иосифова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно