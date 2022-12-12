Мавра Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Николай Уаров

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1838

Сын: Трофим Николаев

Отец ребёнка: Николай Уаров

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1839

Дочь: Ефимия Николаева

Отец ребёнка: Николай Уаров

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Евстафий Николаев

Отец ребёнка: Николай Уаров

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена Николаева

Отец ребёнка: Николай Уаров

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1851

Сын: Николаенков Исай Николаев

Отец ребёнка: Николай Уаров

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1854

Сын: Николаев Никифор Николаев

Отец ребёнка: Николай Уаров

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Уаров

Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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