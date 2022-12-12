Мавра Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Николай Уаров
Рождение ребёнка
28.07.1838
Сын: Трофим Николаев
Отец ребёнка: Николай Уаров
Рождение ребёнка
11.09.1839
Дочь: Ефимия Николаева
Отец ребёнка: Николай Уаров
Рождение ребёнка
1844
Сын: Евстафий Николаев
Отец ребёнка: Николай Уаров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена Николаева
Отец ребёнка: Николай Уаров
Рождение ребёнка
09.05.1851
Сын: Николаенков Исай Николаев
Отец ребёнка: Николай Уаров
Рождение ребёнка
13.03.1854
Сын: Николаев Никифор Николаев
Отец ребёнка: Николай Уаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Уаров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно