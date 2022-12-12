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Анна Уарова

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Место рождения

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Уар Митрофанов

Мать: Ксения Герасимова

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1829

Муж: Еремей Агеев

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Максим Еремеев

Отец ребёнка: Еремей Агеев

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Василиса Еремеева

Отец ребёнка: Еремей Агеев

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бабарин Василий Еремеев

Отец ребёнка: Еремей Агеев

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
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