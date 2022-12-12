Анна Уарова
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Уар Митрофанов
Мать: Ксения Герасимова
Бракосочетание
1829
Муж: Еремей Агеев
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1833
Сын: Максим Еремеев
Отец ребёнка: Еремей Агеев
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Василиса Еремеева
Отец ребёнка: Еремей Агеев
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Еремей Агеев
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния