Максим Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Еремеев

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Место рождения

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Еремей Агеев

Мать: Анна Уарова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1850
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
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