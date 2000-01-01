Максим Еремеев
Место рожденияс. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1833
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Еремей Агеев
Мать: Анна Уарова
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1850
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния