Еремей Агеев
Место рожденияд. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1806
Дата смерти1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1818
переведен в с. Лобково из д. Панская Нива
Бракосочетание
1829
Жена: Анна Уарова
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1833
Сын: Максим Еремеев
Мать ребёнка: Анна Уарова
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Василиса Еремеева
Мать ребёнка: Анна Уарова
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Анна Уарова
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1853
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния