Еремей Агеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремей Агеев

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Место рождения

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
1818
переведен в с. Лобково из д. Панская Нива
Бракосочетание
1829

Жена: Анна Уарова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Максим Еремеев

Мать ребёнка: Анна Уарова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Василиса Еремеева

Мать ребёнка: Анна Уарова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бабарин Василий Еремеев

Мать ребёнка: Анна Уарова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1853
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
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