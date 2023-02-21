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Бабарин Василий Еремеев

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Место рождения

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Еремей Агеев

Мать: Анна Уарова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
1863

Жена: Ирина Данилова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Бабарин Георгий Васильев

Мать ребёнка: Ирина Данилова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бабарин Яков Васильев

Мать ребёнка: Ирина Данилова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бабарин Максим Васильев

Мать ребёнка: Ирина Данилова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1915
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
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