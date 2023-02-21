Бабарин Василий Еремеев
Место рожденияс. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1843
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Еремей Агеев
Мать: Анна Уарова
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
1863
Жена: Ирина Данилова
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Ирина Данилова
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Ирина Данилова
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Ирина Данилова
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1915
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния