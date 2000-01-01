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Ирина Данилова

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Место рождения

д. Салово, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Салово, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
1863

Муж: Бабарин Василий Еремеев

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Бабарин Георгий Васильев

Отец ребёнка: Бабарин Василий Еремеев

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бабарин Яков Васильев

Отец ребёнка: Бабарин Василий Еремеев

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Бабарин Максим Васильев

Отец ребёнка: Бабарин Василий Еремеев

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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