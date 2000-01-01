Ирина Данилова
Место рожденияд. Салово, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Салово, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
1863
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Бабарин Василий Еремеев
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Бабарин Василий Еремеев
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Бабарин Василий Еремеев
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно