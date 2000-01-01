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Бабарин Яков Васильев

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Место рождения

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Бабарин Василий Еремеев

Мать: Ирина Данилова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
1889

Жена: Бабарина Ефросинья Парфенова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1901

Сын: Бабарин Никита Яковлев

Мать ребёнка: Бабарина Ефросинья Парфенова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Бабарина Ефросинья Парфенова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бабарин Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Бабарина Ефросинья Парфенова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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