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Бабарина (?) Ефросинья Парфенова

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Место рождения

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
1889

Муж: Бабарин Яков Васильев

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1901

Сын: Бабарин Никита Яковлев

Отец ребёнка: Бабарин Яков Васильев

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Бабарин Яков Васильев

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бабарин Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Бабарин Яков Васильев

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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