Бабарина (?) Ефросинья Парфенова
Место рожденияс. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
1889
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Бабарин Яков Васильев
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Бабарин Яков Васильев
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Бабарин Яков Васильев
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно