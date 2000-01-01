Бабарин Максим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабарин Максим Васильев

Бабарин Максим Васильев

avatar

Место рождения

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Бабарин Василий Еремеев

Мать: Ирина Данилова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Максимова

Мать ребёнка: Бабарина Анисья Яковлева

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
1904

Жена: Бабарина Анисья Яковлева

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бабарин Яков Максимов

Мать ребёнка: Бабарина Анисья Яковлева

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бабарин Петр Максимов

Мать ребёнка: Бабарина Анисья Яковлева

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Бабарин Василий Максимов

Мать ребёнка: Бабарина Анисья Яковлева

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close