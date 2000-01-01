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Бабарин Петр Максимов

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Место рождения

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бабарин Максим Васильев

Мать: Бабарина Анисья Яковлева

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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