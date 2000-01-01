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Бабарин Яков Максимов

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Место рождения

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Бабарин Максим Васильев

Мать: Бабарина Анисья Яковлева

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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