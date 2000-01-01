Бабарин Яков Максимов
Место рожденияс. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Бабарин Максим Васильев
Мать: Бабарина Анисья Яковлева
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно