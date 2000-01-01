Василиса Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Еремеева

Василиса Еремеева

avatar

Место рождения

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Еремей Агеев

Мать: Анна Уарова

с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с. Лобково, Лобковская волость, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close