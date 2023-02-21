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Фома Афанасьев

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Место рождения

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Афанасий Фомин

Мать: не указана

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
11.01.1755

Жена: Евдокия Иванова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1758

Сын: Герасим Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Василий Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.05.1762

Жена: Марфа Романова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1767

Сын: Афанасий Фомин

Мать ребёнка: Марфа Романова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Петр Фомин

Мать ребёнка: Марфа Романова

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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