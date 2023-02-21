Фома Афанасьев
Место рожденияс-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Афанасий Фомин
Мать: не указана
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
11.01.1755
Жена: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
03.03.1758
Сын: Герасим Фомин
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Василий Фомин
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
10.05.1762
Жена: Марфа Романова
Рождение ребёнка
15.01.1767
Сын: Афанасий Фомин
Мать ребёнка: Марфа Романова
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1769
Сын: Петр Фомин
Мать ребёнка: Марфа Романова
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно