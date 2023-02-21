Евдокия Иванова
Место рожденияс-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
11.01.1755
Муж: Фома Афанасьев
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1758
Сын: Герасим Фомин
Отец ребёнка: Фома Афанасьев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Василий Фомин
Отец ребёнка: Фома Афанасьев
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
До 1762
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния