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Евдокия Иванова

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Место рождения

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
11.01.1755

Муж: Фома Афанасьев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1758

Сын: Герасим Фомин

Отец ребёнка: Фома Афанасьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Василий Фомин

Отец ребёнка: Фома Афанасьев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
дворовые
Место жительства
Неизвестно
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
До 1762
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
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