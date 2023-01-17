Афанасий Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Фомин

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Место рождения

выходец из Польши

Дата рождения

1682

Дата смерти

1739

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

выходец из Польши
Рождение ребёнка
1738

Сын: Фома Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1739
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