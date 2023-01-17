Афанасий Фомин
Место рождениявыходец из Польши
Дата рождения1682
Дата смерти1739
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
выходец из Польши
Рождение ребёнка
1738
Сын: Фома Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1739