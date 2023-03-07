Фекла Андреева
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1835
Муж: Захар Афанасьев
Рождение ребёнка
1840
Сын: Никита Захаров
Отец ребёнка: Захар Афанасьев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Матвей Захаров
Отец ребёнка: Захар Афанасьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно