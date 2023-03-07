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Фекла Андреева

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Место рождения

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
После 1835

Муж: Захар Афанасьев

Рождение ребёнка
1840

Сын: Никита Захаров

Отец ребёнка: Захар Афанасьев

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Матвей Захаров

Отец ребёнка: Захар Афанасьев

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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