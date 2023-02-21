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Марина Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1826

Сын: Анисим Захаров

Отец ребёнка: Захар Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Захарова

Отец ребёнка: Захар Афанасьев

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1832

Сын: Афонченков Кирилл Захаров

Отец ребёнка: Захар Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1835

Дочь: Агафья Захарова

Отец ребёнка: Захар Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
д. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1835
д. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
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