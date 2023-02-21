Марина Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1826
Сын: Анисим Захаров
Отец ребёнка: Захар Афанасьев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Захарова
Отец ребёнка: Захар Афанасьев
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1832
Сын: Афонченков Кирилл Захаров
Отец ребёнка: Захар Афанасьев
Рождение ребёнка
06.02.1835
Дочь: Агафья Захарова
Отец ребёнка: Захар Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Афанасьев
Место жительства
Неизвестно
д. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
1835
д. Галыновка, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния