Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кожемякин Ефим Александров
Отец ребёнка: Александр Афанасьев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Александр Афанасьев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тимофей Александров
Отец ребёнка: Александр Афанасьев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андрей Александров
Отец ребёнка: Александр Афанасьев
Рождение ребёнка
11.03.1833
Дочь: Шевлюгина Дарья Александрова
Отец ребёнка: Александр Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Афанасьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1836