Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1836

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кожемякин Ефим Александров

Отец ребёнка: Александр Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Александр Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Тимофей Александров

Отец ребёнка: Александр Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Андрей Александров

Отец ребёнка: Александр Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1833

Дочь: Шевлюгина Дарья Александрова

Отец ребёнка: Александр Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1836
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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