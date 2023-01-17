Шевлюгина (Кожемякина) Дарья Александрова
Место рождения
Дата рождения11.03.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1833
Отец: Александр Афанасьев
Мать: Анна Григорьева
Крещение
19.03.1833
Бракосочетание
02.01.1849
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Шевлюгин Демид Федоров
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Шевлюгин Демид Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно