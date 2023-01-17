Шевлюгина (Кожемякина) Дарья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевлюгина (Кожемякина) Дарья Александрова

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Место рождения

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.03.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1833

Отец: Александр Афанасьев

Мать: Анна Григорьева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
19.03.1833
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
02.01.1849

Муж: Шевлюгин Демид Федоров

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шевлюгин Арсений Демидов

Отец ребёнка: Шевлюгин Демид Федоров

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шевлюгин Антон Демидов

Отец ребёнка: Шевлюгин Демид Федоров

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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