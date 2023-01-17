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Шевлюгин Демид Федоров

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Место рождения

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.01.1849

Жена: Шевлюгина Дарья Александрова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шевлюгин Арсений Демидов

Мать ребёнка: Шевлюгина Дарья Александрова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шевлюгин Антон Демидов

Мать ребёнка: Шевлюгина Дарья Александрова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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