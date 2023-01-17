Шевлюгин Демид Федоров
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.01.1849
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Шевлюгина Дарья Александрова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Шевлюгина Дарья Александрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно