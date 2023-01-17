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Кожемякин Ефим Александров

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Место рождения

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Александр Афанасьев

Мать: Анна Григорьева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.06.1840

Жена: Кожемякина Агафья Наумова

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Кожемякина Агафья Наумова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кожемякин Василий Ефимов

Мать ребёнка: Кожемякина Агафья Наумова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.11.1854

Сын: Кожемякин Григорий Ефимов

Мать ребёнка: Кожемякина Агафья Наумова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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