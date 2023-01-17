Кожемякин Ефим Александров
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Александр Афанасьев
Мать: Анна Григорьева
Бракосочетание
03.06.1840
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Ефимова
Мать ребёнка: Кожемякина Агафья Наумова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Кожемякина Агафья Наумова
Рождение ребёнка
15.11.1854
Сын: Кожемякин Григорий Ефимов
Мать ребёнка: Кожемякина Агафья Наумова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно