Кожемякина (?) Агафья Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякина (?) Агафья Наумова

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.06.1840

Муж: Кожемякин Ефим Александров

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Кожемякин Ефим Александров

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кожемякин Василий Ефимов

Отец ребёнка: Кожемякин Ефим Александров

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.11.1854

Сын: Кожемякин Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Кожемякин Ефим Александров

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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