Кожемякина (?) Агафья Наумова
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1840
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Кожемякин Ефим Александров
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Кожемякин Ефим Александров
Рождение ребёнка
15.11.1854
Сын: Кожемякин Григорий Ефимов
Отец ребёнка: Кожемякин Ефим Александров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно