Андрей Александров
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Александр Афанасьев
Мать: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Калина Андреев
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
25.10.1854
Сын: Дмитрий Андреев
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Захар Андреев
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно