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Андрей Александров

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Место рождения

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Александр Афанасьев

Мать: Анна Григорьева

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Калина Андреев

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1854

Сын: Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Захар Андреев

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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