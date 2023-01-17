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Агафья Иванова

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Место рождения

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Калина Андреев

Отец ребёнка: Андрей Александров

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Андрей Александров

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1854

Сын: Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Александров

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Захар Андреев

Отец ребёнка: Андрей Александров

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Александров

Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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