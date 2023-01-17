Агафья Иванова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Калина Андреев
Отец ребёнка: Андрей Александров
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Андрей Александров
Рождение ребёнка
25.10.1854
Сын: Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Александров
Рождение ребёнка
1857
Сын: Захар Андреев
Отец ребёнка: Андрей Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Александров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно