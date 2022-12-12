Ефимия Максимова
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ирина Александрова
Отец ребёнка: Александр Афанасьев
Бракосочетание
12.01.1843
Муж: Александр Афанасьев
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Акулина Александрова
Отец ребёнка: Александр Афанасьев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Василиса Александрова
Отец ребёнка: Александр Афанасьев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кожемякин Максим Александров
Отец ребёнка: Александр Афанасьев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Александрова
Отец ребёнка: Александр Афанасьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно