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Ефимия Максимова

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Место рождения

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ирина Александрова

Отец ребёнка: Александр Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.01.1843

Муж: Александр Афанасьев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Акулина Александрова

Отец ребёнка: Александр Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Василиса Александрова

Отец ребёнка: Александр Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кожемякин Максим Александров

Отец ребёнка: Александр Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Александрова

Отец ребёнка: Александр Афанасьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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