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Обрядов Антон Николаевич

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

01.03.1881

Дата смерти

24.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1881

Отец: Обрядов Николай Ильич

Мать: Обрядова Екатерина Алексеевна

Серюкова
Рождение ребёнка
15.02.1909

Дочь: Потапова Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Обрядова ?

Серюкова
Рождение ребёнка
08.03.1912

Сын: Обрядов Павел Антонович

Мать ребёнка: Обрядова ?

Серюкова
Рождение ребёнка
1918

Сын: Обрядов Сергей Антонович

Мать ребёнка: Обрядова ?

Серюкова
Рождение ребёнка
18.10.1922

Дочь: Щербакова Харитинья Антоновна

Мать ребёнка: Обрядова Наталья Дмитриевна

Серюкова
Рождение ребёнка
Около 03.04.1929

Дочь: Семёнова Дарья (Валентина) Антоновна

Мать ребёнка: Обрядова Наталья Дмитриевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обрядова Наталья Дмитриевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1934

Сын: Обрядов Василий Антонович

Мать ребёнка: Обрядова Наталья Дмитриевна

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова ?

Смерть
24.03.1938
Тобольск
Причина смерти: расстрел