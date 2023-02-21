Обрядов Антон Николаевич
Место рожденияСерюкова
Дата рождения01.03.1881
Дата смерти24.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1881
Серюкова
Рождение ребёнка
15.02.1909
Дочь: Потапова Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Обрядова ?
Серюкова
Рождение ребёнка
08.03.1912
Мать ребёнка: Обрядова ?
Серюкова
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Обрядова ?
Серюкова
Рождение ребёнка
18.10.1922
Дочь: Щербакова Харитинья Антоновна
Мать ребёнка: Обрядова Наталья Дмитриевна
Серюкова
Рождение ребёнка
Около 03.04.1929
Дочь: Семёнова Дарья (Валентина) Антоновна
Мать ребёнка: Обрядова Наталья Дмитриевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обрядова Наталья Дмитриевна
Серюкова
Рождение ребёнка
1934
Сын: Обрядов Василий Антонович
Мать ребёнка: Обрядова Наталья Дмитриевна
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обрядова ?
Смерть
24.03.1938
Тобольск
Причина смерти: расстрел