Щербакова (Обрядова) Харитинья Антоновна
Место рожденияСерюкова
Дата рождения18.10.1922
Дата смерти01.08.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1922
Серюкова
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Мамонова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Щербаков Александр Филиппович
Тобольск
Рождение ребёнка
06.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Александр Филиппович
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.2005
Тобольск