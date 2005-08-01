Щербакова (Обрядова) Харитинья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Обрядова) Харитинья Антоновна

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

18.10.1922

Дата смерти

01.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1922

Отец: Обрядов Антон Николаевич

Мать: Обрядова Наталья Дмитриевна

Серюкова
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Мамонова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр Филиппович

Тобольск
Рождение ребёнка
06.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Александр Филиппович

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Александр Филиппович

Смерть
01.08.2005
Тобольск
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