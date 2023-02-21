Обрядова (Уткина) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова (Уткина) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1895

Дата смерти

31.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Уткин Дмитрий Павлович

Мать: Уткина Варвара Степановна

Серюкова
Рождение ребёнка
18.10.1922

Дочь: Щербакова Харитинья Антоновна

Отец ребёнка: Обрядов Антон Николаевич

Серюкова
Рождение ребёнка
Около 03.04.1929

Дочь: Семёнова Дарья (Валентина) Антоновна

Отец ребёнка: Обрядов Антон Николаевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обрядов Антон Николаевич

Серюкова
Рождение ребёнка
1934

Сын: Обрядов Василий Антонович

Отец ребёнка: Обрядов Антон Николаевич

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Антон Николаевич

Смерть
31.01.1968
Тобольск
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