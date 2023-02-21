Обрядова (Уткина) Наталья Дмитриевна
Место рожденияСерюкова
Дата рождения1895
Дата смерти31.01.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Уткин Дмитрий Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
18.10.1922
Дочь: Щербакова Харитинья Антоновна
Отец ребёнка: Обрядов Антон Николаевич
Серюкова
Рождение ребёнка
Около 03.04.1929
Дочь: Семёнова Дарья (Валентина) Антоновна
Отец ребёнка: Обрядов Антон Николаевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обрядов Антон Николаевич
Серюкова
Рождение ребёнка
1934
Сын: Обрядов Василий Антонович
Отец ребёнка: Обрядов Антон Николаевич
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1968
Тобольск