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Обрядов Василий Антонович

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

1934

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Обрядов Антон Николаевич

Мать: Обрядова Наталья Дмитриевна

Серюкова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обрядов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1999
Тобольск
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