Семёнова (Обрядова) Дарья (Валентина) Антоновна
Место рожденияСерюкова
Дата рожденияОколо 03.04.1929
Дата смерти15.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.04.1929
Серюкова
Рождение ребёнка
12.03.1950
Дочь: Чернявская Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Семёнов Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семёнов Борис Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.2014