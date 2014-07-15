Семёнова (Обрядова) Дарья (Валентина) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Обрядова) Дарья (Валентина) Антоновна

Место рождения

Серюкова

Дата рождения

Около 03.04.1929

Дата смерти

15.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.04.1929

Отец: Обрядов Антон Николаевич

Мать: Обрядова Наталья Дмитриевна

Серюкова
Рождение ребёнка
12.03.1950

Дочь: Чернявская Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Семёнов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Борис Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Борис Сергеевич

Смерть
15.07.2014
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