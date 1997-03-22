Семёнов Борис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1924
Дата смерти22.03.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1950
Дочь: Чернявская Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Семёнова Дарья (Валентина) Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семёнова Дарья (Валентина) Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1997