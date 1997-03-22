Семёнов Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Борис Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1924

Дата смерти

22.03.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1929 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1950

Дочь: Чернявская Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Семёнова Дарья (Валентина) Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семёнова Дарья (Валентина) Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Дарья (Валентина) Антоновна

Смерть
22.03.1997
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