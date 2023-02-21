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Уткина Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Уткин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1882

Сын: Уткин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1887

Сын: Уткин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1892

Сын: Уткин Аверьян Дмитриевич

Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Обрядова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович

Серюкова
Рождение ребёнка
1896

Сын: Уткин Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович

Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно
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