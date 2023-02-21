Уткина Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Степан
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Обрядова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович
Серюкова
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Уткин Дмитрий Павлович
Серюкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно