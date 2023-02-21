Мамонова (Щербакова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонова (Щербакова) Людмила Александровна

Место рождения

Тобольск

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Щербаков Александр Филиппович

Мать: Щербакова Харитинья Антоновна

Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Тобольск
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