Щербаков Александр Филиппович
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения21.08.1922
Дата смерти14.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1922
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Мамонова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Щербакова Харитинья Антоновна
Тобольск
Рождение ребёнка
06.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Харитинья Антоновна
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1977
Тобольск