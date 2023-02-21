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Щербаков Александр Филиппович

Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

21.08.1922

Дата смерти

14.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1922

Отец: Щербаков Филипп Никанорович?

Мать: Щербакова Марина Евгеньевна?

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Мамонова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Щербакова Харитинья Антоновна

Тобольск
Рождение ребёнка
06.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Харитинья Антоновна

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Харитинья Антоновна

Смерть
14.07.1977
Тобольск
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