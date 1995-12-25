Щербакова (Копылова) Марина Евгеньевна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Копылова) Марина Евгеньевна?

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Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

22.02.1902

Дата смерти

25.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1902

Отец: Копылов Евгений Емельянович

Мать: Копылова Устинья Степановна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
16.07.1921

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Щербаков Филипп Никанорович?

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
21.08.1922

Сын: Щербаков Александр Филиппович

Отец ребёнка: Щербаков Филипп Никанорович?

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
18.07.1924

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Щербаков Филипп Никанорович?

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Щербаков Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Щербаков Филипп Никанорович?

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
01.08.1927

Дочь: Репина Мария Филипповна

Отец ребёнка: Щербаков Филипп Никанорович?

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Августа Филипповна

Отец ребёнка: Щербаков Филипп Никанорович?

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1937

Сын: Щербаков Николай Филиппович

Отец ребёнка: Щербаков Филипп Никанорович?

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Филипп Никанорович?

Смерть
25.12.1995
Булашово
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