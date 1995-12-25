Щербакова (Копылова) Марина Евгеньевна?
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения22.02.1902
Дата смерти25.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1902
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
16.07.1921
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Щербаков Филипп Никанорович?
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
21.08.1922
Сын: Щербаков Александр Филиппович
Отец ребёнка: Щербаков Филипп Никанорович?
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
18.07.1924
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Щербаков Филипп Никанорович?
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Щербаков Филипп Никанорович?
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
01.08.1927
Дочь: Репина Мария Филипповна
Отец ребёнка: Щербаков Филипп Никанорович?
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Августа Филипповна
Отец ребёнка: Щербаков Филипп Никанорович?
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1937
Сын: Щербаков Николай Филиппович
Отец ребёнка: Щербаков Филипп Никанорович?
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1995
Булашово