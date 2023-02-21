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Щербаков Филипп Никанорович?

Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

09.11.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1891

Отец: Щербаков Никанор Григорьевич

Мать: Щербакова Хартина Павловна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
16.07.1921

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Щербакова Марина Евгеньевна?

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
21.08.1922

Сын: Щербаков Александр Филиппович

Мать ребёнка: Щербакова Марина Евгеньевна?

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
18.07.1924

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Щербакова Марина Евгеньевна?

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1926

Сын: Щербаков Пётр Филиппович

Мать ребёнка: Щербакова Марина Евгеньевна?

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
01.08.1927

Дочь: Репина Мария Филипповна

Мать ребёнка: Щербакова Марина Евгеньевна?

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Августа Филипповна

Мать ребёнка: Щербакова Марина Евгеньевна?

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1937

Сын: Щербаков Николай Филиппович

Мать ребёнка: Щербакова Марина Евгеньевна?

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Марина Евгеньевна?

Смерть
Неизвестно
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