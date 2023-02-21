Щербаков Филипп Никанорович?
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения09.11.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1891
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
16.07.1921
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Щербакова Марина Евгеньевна?
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
21.08.1922
Сын: Щербаков Александр Филиппович
Мать ребёнка: Щербакова Марина Евгеньевна?
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
18.07.1924
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Щербакова Марина Евгеньевна?
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Щербакова Марина Евгеньевна?
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
01.08.1927
Дочь: Репина Мария Филипповна
Мать ребёнка: Щербакова Марина Евгеньевна?
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Августа Филипповна
Мать ребёнка: Щербакова Марина Евгеньевна?
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1937
Сын: Щербаков Николай Филиппович
Мать ребёнка: Щербакова Марина Евгеньевна?
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно