Щербаков Никанор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Никанор Григорьевич

Щербаков Никанор Григорьевич

avatar

Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

24.07.1852

Дата смерти

Около 1891

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1852

Отец: Щербаков Григорий Маркович

Мать: Щербакова Аграфена Матвеевна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
06.12.1875

Сын: Щербаков Николай Никанорович

Мать ребёнка: Щербакова Хартина Павловна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
27.06.1878

Сын: Щербаков Павел Никанорович

Мать ребёнка: Щербакова Хартина Павловна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
09.11.1891

Сын: Щербаков Филипп Никанорович?

Мать ребёнка: Щербакова Хартина Павловна

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Хартина Павловна

Смерть
Около 1891
Спассовка (Старый Погост)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close