Щербаков Никанор Григорьевич
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения24.07.1852
Дата смертиОколо 1891
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1852
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
06.12.1875
Сын: Щербаков Николай Никанорович
Мать ребёнка: Щербакова Хартина Павловна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
27.06.1878
Сын: Щербаков Павел Никанорович
Мать ребёнка: Щербакова Хартина Павловна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
09.11.1891
Сын: Щербаков Филипп Никанорович?
Мать ребёнка: Щербакова Хартина Павловна
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1891
Спассовка (Старый Погост)