Щербаков Павел Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Павел Никанорович

Щербаков Павел Никанорович

Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

27.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1878

Отец: Щербаков Никанор Григорьевич

Мать: Щербакова Хартина Павловна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
11.04.1905

Сын: Щербаков Василий Павлович

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Фёдоровна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
12.07.1906

Сын: Щербаков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Фёдоровна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
04.09.1908

Сын: Щербаков Пётр Павлович

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Фёдоровна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
15.02.1914

Сын: Щербаков Илья Павлович

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Фёдоровна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
01.02.1921

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Евдокия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close