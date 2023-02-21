Щербаков Павел Никанорович
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения27.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1878
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
11.04.1905
Сын: Щербаков Василий Павлович
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Фёдоровна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
12.07.1906
Сын: Щербаков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Фёдоровна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
04.09.1908
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Фёдоровна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
15.02.1914
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Фёдоровна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
01.02.1921
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно