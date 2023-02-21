Щербаков Василий Павлович
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения11.04.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1905
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Таисья Васильевна
Мать ребёнка: Щербакова Устинья Никитична
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Щербакова Устинья Никитична
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно