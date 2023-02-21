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Щербаков Василий Павлович

Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

11.04.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1905

Отец: Щербаков Павел Никанорович

Мать: Щербакова Евдокия Фёдоровна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Таисья Васильевна

Мать ребёнка: Щербакова Устинья Никитична

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Щербакова Устинья Никитична

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Устинья Никитична

Смерть
Неизвестно
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