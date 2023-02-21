Щербакова Устинья Никитична
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Таисья Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий Павлович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий Павлович
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно