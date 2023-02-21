Щербакова Устинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Устинья Никитична

Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Таисья Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий Павлович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий Павлович

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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