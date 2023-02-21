Щербакова (Бронникова) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Бронникова) Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Байкалово

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкалово
Рождение ребёнка
11.04.1905

Сын: Щербаков Василий Павлович

Отец ребёнка: Щербаков Павел Никанорович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
12.07.1906

Сын: Щербаков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Щербаков Павел Никанорович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
04.09.1908

Сын: Щербаков Пётр Павлович

Отец ребёнка: Щербаков Павел Никанорович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
15.02.1914

Сын: Щербаков Илья Павлович

Отец ребёнка: Щербаков Павел Никанорович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
01.02.1921

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Щербаков Павел Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Павел Никанорович

Смерть
Неизвестно
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