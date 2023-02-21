Щербакова (Бронникова) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияБайкалово
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Байкалово
Рождение ребёнка
11.04.1905
Сын: Щербаков Василий Павлович
Отец ребёнка: Щербаков Павел Никанорович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
12.07.1906
Сын: Щербаков Владимир Павлович
Отец ребёнка: Щербаков Павел Никанорович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
04.09.1908
Отец ребёнка: Щербаков Павел Никанорович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
15.02.1914
Отец ребёнка: Щербаков Павел Никанорович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
01.02.1921
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Щербаков Павел Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно