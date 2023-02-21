Щербакова (Копылова) Хартина Павловна
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения01.10.1855
Дата смерти?.08.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1855
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
06.12.1875
Сын: Щербаков Николай Никанорович
Отец ребёнка: Щербаков Никанор Григорьевич
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
27.06.1878
Сын: Щербаков Павел Никанорович
Отец ребёнка: Щербаков Никанор Григорьевич
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
09.11.1891
Сын: Щербаков Филипп Никанорович?
Отец ребёнка: Щербаков Никанор Григорьевич
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1899
Спассовка (Старый Погост)