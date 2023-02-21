Щербакова (Копылова) Хартина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Копылова) Хартина Павловна

Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

01.10.1855

Дата смерти

?.08.1899

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1855

Отец: Копылов Павел Прокопьевич

Мать: Копылова Аксинья Макаровна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
06.12.1875

Сын: Щербаков Николай Никанорович

Отец ребёнка: Щербаков Никанор Григорьевич

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
27.06.1878

Сын: Щербаков Павел Никанорович

Отец ребёнка: Щербаков Никанор Григорьевич

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
09.11.1891

Сын: Щербаков Филипп Никанорович?

Отец ребёнка: Щербаков Никанор Григорьевич

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Никанор Григорьевич

Смерть
?.08.1899
Спассовка (Старый Погост)
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