Щербаков Николай Никанорович
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения06.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1875
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
23.02.1903
Дочь: Бобова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова Мария Владимировна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
01.10.1905
Сын: Щербаков Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Щербакова Мария Владимировна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
19.08.1908
Сын: Щербаков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Щербакова Мария Владимировна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
08.07.1912
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова Мария Владимировна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
27.06.1914
Дочь: Бетеева Федосья Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова Мария Владимировна
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно