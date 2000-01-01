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Щербаков Николай Никанорович

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Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

06.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1875

Отец: Щербаков Никанор Григорьевич

Мать: Щербакова Хартина Павловна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
23.02.1903

Дочь: Бобова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова Мария Владимировна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Щербаков Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Щербакова Мария Владимировна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
19.08.1908

Сын: Щербаков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Щербакова Мария Владимировна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
08.07.1912

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова Мария Владимировна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
27.06.1914

Дочь: Бетеева Федосья Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова Мария Владимировна

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Мария Владимировна

Смерть
Неизвестно
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