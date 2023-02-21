Бетеева (Щербакова) Федосья Николаевна
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения27.06.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1914
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бетеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Бетеев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Бетеев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бетеев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бетеев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бетеев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Бетеев Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бетеев Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно