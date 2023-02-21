Бетеева (Щербакова) Федосья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бетеева (Щербакова) Федосья Николаевна

Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

27.06.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1914

Отец: Щербаков Николай Никанорович

Мать: Щербакова Мария Владимировна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бетеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Бетеев Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Бетеев Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бетеев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бетеев Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бетеев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Бетеев Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бетеев Николай Иванович

Отец ребёнка: Бетеев Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Бетеев Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бетеев Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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