Щербакова (Смирных) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Смирных) Мария Владимировна

Щербакова (Смирных) Мария Владимировна

avatar

Место рождения

Бишура

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бишура
Рождение ребёнка
23.02.1903

Дочь: Бобова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Никанорович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Щербаков Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Никанорович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
19.08.1908

Сын: Щербаков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Никанорович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
08.07.1912

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Никанорович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
27.06.1914

Дочь: Бетеева Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Никанорович

Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Николай Никанорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close