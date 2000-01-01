Щербакова (Смирных) Мария Владимировна
Место рожденияБишура
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бишура
Рождение ребёнка
23.02.1903
Дочь: Бобова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Никанорович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
01.10.1905
Сын: Щербаков Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Щербаков Николай Никанорович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
19.08.1908
Сын: Щербаков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Щербаков Николай Никанорович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
08.07.1912
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Никанорович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
27.06.1914
Дочь: Бетеева Федосья Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Никанорович
Спассовка (Старый Погост)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно