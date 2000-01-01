Бобова (Щербакова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобова (Щербакова) Валентина Николаевна

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Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

23.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1903

Отец: Щербаков Николай Никанорович

Мать: Щербакова Мария Владимировна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
27.05.1922

Дочь: Янковская Великанида Ивановна

Отец ребёнка: Бобов Иван Александрович

Долгоярское
Рождение ребёнка
29.06.1923

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бобов Иван Александрович

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Бобов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бобов Иван Александрович

Долгоярское
Рождение ребёнка
1928

Сын: Бобов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Бобов Иван Александрович

Долгоярское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобов Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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