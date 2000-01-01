Бобова (Щербакова) Валентина Николаевна
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения23.02.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1903
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
27.05.1922
Дочь: Янковская Великанида Ивановна
Отец ребёнка: Бобов Иван Александрович
Долгоярское
Рождение ребёнка
29.06.1923
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бобов Иван Александрович
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Бобов Иван Александрович
Долгоярское
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Бобов Иван Александрович
Долгоярское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно