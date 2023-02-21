Бобов Иван Александрович
Место рожденияДолгоярское
Дата рождения27.03.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Долгоярское
Рождение ребёнка
27.05.1922
Дочь: Янковская Великанида Ивановна
Мать ребёнка: Бобова Валентина Николаевна
Долгоярское
Рождение ребёнка
29.06.1923
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бобова Валентина Николаевна
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Бобова Валентина Николаевна
Долгоярское
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Бобова Валентина Николаевна
Долгоярское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно