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Бобов Иван Александрович

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Место рождения

Долгоярское

Дата рождения

27.03.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгоярское
Рождение ребёнка
27.05.1922

Дочь: Янковская Великанида Ивановна

Мать ребёнка: Бобова Валентина Николаевна

Долгоярское
Рождение ребёнка
29.06.1923

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бобова Валентина Николаевна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Бобов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бобова Валентина Николаевна

Долгоярское
Рождение ребёнка
1928

Сын: Бобов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Бобова Валентина Николаевна

Долгоярское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобова Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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