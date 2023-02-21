(Бобова) Анна Ивановна
Место рожденияСпассовка (Старый Погост)
Дата рождения29.06.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1923
Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Долгоярское
Рождение ребёнка
05.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копылов Михаил Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Кутарбитка