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(Бобова) Анна Ивановна

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Место рождения

Спассовка (Старый Погост)

Дата рождения

29.06.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1923

Отец: Бобов Иван Александрович

Мать: Бобова Валентина Николаевна

Спассовка (Старый Погост)
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Долгоярское
Рождение ребёнка
05.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копылов Михаил Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Михаил Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
Кутарбитка
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